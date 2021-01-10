العراق يسجل 607 إصابات جديدة بكورونا و1250حالة بالأردنواس- بغداد، عمّان

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خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 607 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 602938 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 14 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12895، فيما تم تسجيل 1752 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 556742 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 33301؛ منهم 123 يرقدون في العناية المركزة.

الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1250 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 307209 إصابات.

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 288785 حالة شفاء بعد تسجيل 1802 حالة إضافية، كما سجلت 15 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4024 حالة.فيروس كورونا الجديد