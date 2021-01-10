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خلال تشييع جثمان والدة حسن الرداد.. تحرير 3 محاضر لعدم ارتداء الكمامة

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خلال تشييع جثمان والدة حسن الرداد.. تحرير 3 محاضر لعدم ارتداء الكمامة خلال تشييع جثمان والدة حسن الرداد.. تحرير 3 محاضر لعدم ارتداء الكمامة

مصراوي Masrawy

05:23 م الأحد 10 يناير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

حرر ضباط مركز دمياط 3 محاضر، لعدد من المارة في منطقة مقابر أبو الوفا، خلال تشييع جثمان والدة الفنان حسن الرداد، عصر اليوم الأحد، لعدم ارتداء الكمامة الطبية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة المستجد، وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء.

ودخل الفنان حسن الرداد في نوبة من البكاء، بعد أن انهار خلال تشييع جثمان والدته، من ساحة مسجد عمرو بن العاص، بمدينة دمياط مسقط رأسه، وسط مشاركة المئات من أهالي المحافظة.

كما شارك الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، والفنان محمد لطفي، وعدد من نجوم الفن والمسرح في تشييع جثمان والدة الأخير، وسط حضور أمني مكثف.

وفادية الرداد، حرم الراحل نبيل الرداد، القيادي السابق بالحزب الناصري، وتاجر، ووالدة الفنان حسن الرداد، والدكتورة نيبال الرداد، وفادي الرداد الذي رحل عن الدنيا منذ سنوات.

ونشر الفنان حسن الرداد، بصفحته الشخصية عبر موقع "فيس بوك"، صورة تجمعه بوالدته وكتب قائلا: "توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمي لي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب، إنا لله و إنا اليه راجعون".

وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في وقت سابق، إن هناك تعاونا تاما بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لمتابعة الموقف الخاص بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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