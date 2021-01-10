"طردها من البيت لبيعه".. النيابة تأمر بحبس المتهم بالتعدي على والدته في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

أمرت النيابة العامة، بحبس متهم تعدى على والدته في دائرة مركز دسوق، في كفر الشيخ.

وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم الأحد، أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداول صورةِ سيدةٍ مصابة في وجهها لتعدي ابنها عليها بالضرب.

وأوضحت أنها بفحص الواقعة تبين مباشرة "النيابة العامة التحقيقات فيها واستماعها إلى شكوى المجني عليها -صاحبة الصورة- من أن ابنها طردها من مسكنها تمهيدًا لبيعه بعد صدور قرار من "النيابة العامة" بتمكينهما منه بالمشاركة فيما بينهما، وأنه سبق أن تعدى عليها بالضرب محدثًا إصابات بها، فنشرت حفيدتها صورتها بمواقع التواصل الاجتماعي لإغاثتها.

وأكدت تحريات الشرطة صحة شكوى المجني عليها، وتبين بالفحص سابقة صدور حكم بحبس المتهم لتعديه عليها بالضرب.

وأمرت "النيابة العامة" بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.