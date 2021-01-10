عبر الفيديو كونفرانس.. منار ووزير النقل السوداني يبحثان التعاون المشترك وتبادل الخبرات

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون الدائم بين مصر والسودان في مختلف القطاعات؛ وبخاصة في مجال الطيران المدني، والنهوض بهذا المرفق الحيوي المهم، والذي يمثل تجسيدًا للتعاون المتميز بين البلدَين الشقيقَين.

جاء هذا خلال الاجتماع الذي عقده الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الأحد، مع المهندس هاشم بن عوف، وزير البنية التحتية والنقل السوداني، في حضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، ولفيف من قيادات الوزارة ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة.

تناول الاجتماع آليات الشراكة الاستراتيجية بين شركة "مصر للطيران" والخطوط السودانية، في مجال الصيانة والأعمال الفنية والخدمات الأرضية والشحن الجوي والتدريب.

وأشار وزير الطيران إلى أهمية العلاقات الثنائية المتميزة بين الدولتين، وتعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الطيران المدني المختلفة، كما بحث الوزيران تحديث الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي، وكذا التعاون في مجال التشريعات بين سلطتَي الطيران المدني في البلدين، وذلك في إطار مواكبة حجم زيادة الحركة الجوية والتجارية المتوقعة بين البلدَين؛ بما يسهم في زيادة الصادرات والواردات بينهما.

ومن جانبه، أكد وزير البنية التحتية والنقل السوداني أن هناك الكثير من سبل التعاون والتكامل بين الجانبَين المصري والسوداني، وأن الحكومة السودانية لديها رغبة قوية في تبادل الخبرات في مجال صناعة النقل الجوي من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة بين البلدَين.