أخبار عاجلة

اللجنة الطبية لمونديال اليد: إجراء 7205 مسحات لكورونا منذ توافد المنتخبات -
تجديد تعيين أيمن ابو عمر رئيسا للإدارة المركزية للدعوة بالأوقاف -
صور.. هطول أمطار على دمياط وتوقف حركة الصيد -
بدأت بمغص وانتهت بجثة.. قصة مقتل "مطلقة" في المنيا خوفًا من الفضيحة -
كورونا في لبنان: الإصابات تصل إلى 237132 -
بروتوكول بين التضامن الاجتماعي والجمعية الشرعية لإنشاء "حاضنات المتفوقين علميًا بالجامعات" -
عضو بـ"الشيوخ" يقدم تحليلا لحجب دونالد ترامب إعلاميا -
الاردن تعلن إعادة فتح قطاعات (تفاصيل) -
الاردن : دراسة لاعطاء المعلمين لقاحات كورونا -
مستشفى "صامطة العام" و"الصحي الجنوبي" ينفذان حملة للتعريف بلقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الرئيس الجزائري يعود إلى ألمانيا للعلاج من مضاعفات كورونا

Print
الرئيس الجزائري يعود إلى ألمانيا للعلاج من مضاعفات كورونا الرئيس الجزائري يعود إلى ألمانيا للعلاج من مضاعفات كورونا

مصراوي Masrawy

05:24 م الأحد 10 يناير 2021

الجزائر - (د ب أ)

قالت الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون، توجه اليوم الأحد، إلى ألمانيا لعلاج مضاعفات في قدمه إثر إصابته سابقا بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وأوضحت الرئاسة في بيان نشرته في صفحتها على فيسبوك أن "علاج المضاعفات كان مبرمجا قبل عودة الرئيس من ألمانيا، لكن التزاماته داخل الوطن حالت دون ذلك" ،مشيرة إلى أن إصابة الرئيس في قدمه ليست حالة مستعجلة.

كان تبون، عاد إلى الجزائر في 29 ديسمبرالماضي، بعد رحلة علاجية في ألمانيا استمرت شهرين كاملين إثر إصابته بفيروس كورونا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

شبكة عيون الإخبارية