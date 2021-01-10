الرئيس الجزائري يعود إلى ألمانيا للعلاج من مضاعفات كورونا

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مصراوي Masrawy

الجزائر - (د ب أ)

قالت الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون، توجه اليوم الأحد، إلى ألمانيا لعلاج مضاعفات في قدمه إثر إصابته سابقا بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وأوضحت الرئاسة في بيان نشرته في صفحتها على فيسبوك أن "علاج المضاعفات كان مبرمجا قبل عودة الرئيس من ألمانيا، لكن التزاماته داخل الوطن حالت دون ذلك" ،مشيرة إلى أن إصابة الرئيس في قدمه ليست حالة مستعجلة.

كان تبون، عاد إلى الجزائر في 29 ديسمبرالماضي، بعد رحلة علاجية في ألمانيا استمرت شهرين كاملين إثر إصابته بفيروس كورونا.