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بيلوسي للمشرعين: استعدوا لإجراء بشأن هذا الأسبوع

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بيلوسي للمشرعين: استعدوا لإجراء بشأن ترامب هذا الأسبوع بيلوسي للمشرعين: استعدوا لإجراء بشأن هذا الأسبوع

مصراوي Masrawy

05:22 م الأحد 10 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ)

أبلغت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، المشرعين بـ "الاستعداد للعودة إلى واشنطن" هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة بلومبرج أن دعوة بيلوسي للمشرعين ربما تدل على أنها تدرس اتخاذ إجراءات تهدف لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد أو أي رد رسمي آخر بسبب تشجيع ترامب لأنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول.

ولم تذكر بيلوسي في رسالة إلى زملائها الديمقراطيين بشكل صريح أنها تنوي المضي في إجراءات عزل ترامب أو أي عملية أخرى تهدف لإقصائه عن منصبه قبل انتهاء فترة ولايته في 20 يناير، إلا أنها أصرت على أنه لابد أن يتحمل مسؤولية تصرفاته بشكل ما.

وقالت بيلوسي في الرسالة التي صدرت في وقت متأخر من يوم السبت: "من الضروري للغاية محاسبة أولئك الذين ارتكبوا الاعتداء على ديمقراطيتنا.. يجب أن يكون هناك اعتراف بأن هذا الانتهاك كان بتحريض من الرئيس".

وكانت بيلوسي قالت أمس السبت، إنه لابد أن يواجه ترامب عواقب جنائية بسبب الاضطرابات الأخيرة في مبنى الكابيتول، ووصفته بأنه "مختل وخطير على الولايات المتحدة".

ودعت بيلوسي ترامب إلى الاستقالة فورًا وهددت بإطلاق عملية أخرى لعزله.

وكان المئات من مثيري الشغب المؤيدين لترامب قد اقتحموا مبنى الكابيتول، رمز الديمقراطية الأمريكية ومقر المجلس التشريعي يوم الأربعاء، وجرى إطلاق أعيرة نارية كما قتل خمسة أشخاص بينهم شرطي.

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