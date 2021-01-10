نيجيريا تلقي القبض على 1400 مهاجر غير شرعي في عملية حدودية

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مصراوي Masrawy

نيجيريا - (أ ش أ)

قالت الحكومة النيجيرية، اليوم الأحد، إن السلطات الأمنية ألقت القبض على أكثر من 1400 مهاجر غير شرعي، وضبطت مجموعة متنوعة من المواد والسلع الغذائية الإستراتيجية والمعدات والمركبات، في عملية لتأمين حدودها ضد أنشطة التهريب.

وأوضحت إن عملية تأمين الحدود هي عملية ممتدة منذ أغسطس 2019، وأطلق عليها "عملية الاستجابة السريعة"، والتي شملت إغلاق جزئي على الحدود مع دولتي بنين والنيجر.

وأشارت إلى أن "عملية الاستجابة السريعة" تشارك فيها الدول الثلاث، في محاولة للحد من أنشطة التهريب الضخمة، لاسيما تهريب السلع الاستراتيجية التي تتكلف فاتورة استيرادها 4 مليارات دولار.