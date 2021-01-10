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"كيان" الأهلية للأيتام وأكاديمية الفيصل العالمية توقعان مذكرة تفاهم

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تهدف لخدمة أبناء الجمعية وتمكينهم ودمجهم في المجتمع

وقعت جمعية "كيان" الأهلية للأيتام ذوي الظروف الخاصة، مذكرة تفاهم مع أكاديمية الفيصل العالمية، عضو المجموعة العربية للتعليم والتدريب، الخميس الماضي.

تهدف المذكرة إلى تحقيق أوجه التعاون فيما يخدم أبناء الجمعية، وتمكينهم ودمجهم في المجتمع.

وبذلك تعتبر أكاديمية الفيصل شريكًا لجمعية كيان، في تنفيذ برامج التدريب والتعليم المشتركة.

وقع المذكرة من جانب أكاديمية الفيصل: المدير العام عبد العزيز بن عبد الكريم الورثان، والمدير التنفيذي للجمعية شيخة بنت نادر العتيبي.

وثمّنت رئيس مجلس إدارة جمعية كيان سمها بنت سعيد الغامدي، المبادرة الفاعلة التي تسهم في تحقيق أهداف الجمعية ورسالتها الإنسانية في تنمية وتمكين أبنائها الأيتام.

وقالت: "لقد توّجنا اليوم بتوقيع مذكرة التفاهم مع أكاديمية الفيصل أحد أهم برامج الجمعية التي تسعى إلى تمكين أبنائنا في مجالات التعليم المتميز والتدريب العالي".

وتقدّمت بجزيل الشكر والعرفان لرئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الطويل، على مبادرتهم واهتمامهم بأبناء الجمعية من فئة الأيتام ذوي الظروف الخاصة، واستشعارهم للمسؤولية الاجتماعية تجاههم.

وسألت رئيس مجلس إدارة جمعية "كيان" الله - عز وجل - أن تحقق هذه الاتفاقية الهدف الذي نطمح إليه وأن نصل بهذه الشراكة المباركة لأعلى مستويات الإنجاز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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