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اعتماد مركز "كارتك" لفحص وتقدير الأضرار غير المرورية

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اعتماد مركز "كارتك" لفحص وتقدير الأضرار غير المرورية اعتماد مركز "كارتك" لفحص وتقدير الأضرار غير المرورية
ضمن استراتيجية رفع مستوى رضا العملاء

اعتماد مركز

اعتمدت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع الهيئة للمقيمين المعتمدين "تقييم"، مركز "كارتك" لفحص وتقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك الواقعة على السيارات وحلّ النزاع بين الأفراد وشركات التأجير للسيارات.

الجدير بالذكر أن مركز "كارتك" معتمد لدى المحاكم المرورية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس؛ حيث يُعد المركز معتمداً لتقدير السيارات منذ عام 2019م ومرتبطاً مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وشركة نجم.

ويأتي تعزيز الشراكات مع القطاعات ذات العلاقة ضمن استراتيجية "كارتك" لرفع مستوى رضا العملاء وجودة الخدمات المقدمة لهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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