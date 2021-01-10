البابا فرنسيس يدعو الأمريكيين إلى التحلي بـ"المسؤولية"

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الفاتيكان- (أ ف ب):

دعا البابا فرنسيس الأحد قادة الولايات المتحدة والشعب الأمريكي إلى "الحفاظ على حسٍّ عال بالمسؤولية"، وذلك في أعقاب أعمال العنف التي شهدها مقرّ الكونجرس في واشنطن.

وقال البابا في عظته بعد صلاة التبشير الملائكي، التي بثت عبر الفيديو في ظل الأزمة الوبائية ولم يلقها من على الشرفة المطلة على ساحة القديس بطرس، "أحث سلطات الدولة (الأمريكية) وجميع السكان على الحفاظ على حسٍّ عال بالمسؤولية من أجل تهدئة النفوس وتعزيز المصالحة الوطنية وحماية القيم الديموقراطية المتجذرة في المجتمع الأمريكي".

وأضاف "أوجه تحية مودة لشعب الولايات المتحدة الأمريكية الذي هزّه حصار الكونجرس الأخير (...) أصلّي من أجل الذين فقدوا حياتهم -خمسة أشخاص - فقدوها في تلك اللحظات المأسوية"، وفق ما نقل موقع الفاتيكان الإخباري الناطق بالعربية.

وشدد على أنّ "العنف يدمر الذات على الدوام".

وفي مقابلة مع القناة الايطالية الخامسة، أبدى البابا فرنسيس دهشته بإزاء ما حصل "كون الأمريكيين شعبا يحترم قواعد الديموقراطية".

وأشار في هذه المقابلة التي من المقرر أن تبث مساء الأحد كاملة إلى وجوب "إدانة" ما جرى و"فهمه بشكل جيد لتفادي تكراره واخذ العبر من التاريخ".