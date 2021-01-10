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بعد المصالحة.. البحرين تستنكر إيقاف قطر لبطل بحريني في كمال الأجسام

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بعد المصالحة.. البحرين تستنكر إيقاف قطر لبطل بحريني في كمال الأجسام بعد المصالحة.. البحرين تستنكر إيقاف قطر لبطل بحريني في كمال الأجسام

مصراوي Masrawy

04:56 م الأحد 10 يناير 2021

المنامة- أ ش أ:

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن استنكارها الشديدk لقيام خفر السواحل القطرية بإيقاف بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد، بينما كان في رحلة صيد بحري مع عدد من رفاقه في المياه الإقليمية البحرينية.

ودعت الخارجية في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية، الأحد، السلطات القطرية إلى الإفراج الفوري عن المواطن البحريني سامي الحداد ورفاقه، والتوقف عن التعرض للصيادين البحرينيين في عرض البحر وإلقاء القبض عليهم دون وجه حق.

يأتي ذلك عقب أيام من إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي ( والسعودية والإمارات والبحرين)، وقطر، خلال القمة الخليجية، التي عُقدت الثلاثاء الماضي، في مدينة العُلا ، حيث اتُفِق على إنهاء الانقسام ومكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية، والتنسيق المشترك في المواقف السياسية بما يحفظ أمن واستقرار الخليج.

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