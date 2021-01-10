وزارة الصحة : لقاح سينوفارم الصيني يصل الأردن منتصف الليلة

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جى بي سي نيوز :- أعلن مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل هياجنة، وصول اللقاح الصيني- الإماراتي "سينوفارم" ضد فيروس كورونا المستجد، إلى الأردن منتصف ليل السبت.

وأكد الهياجنة وهو أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية : أنه "ليس من حق المواطنين اختيار نوع اللقاح الذي سيتلقونه".

وقال إن نحو 200 ألف شخص سجلوا في المنصة الخاصة بالحصول على اللقاح ، وفق المملكة .

إجازة طارئة لسينوفارم

وأعلن مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، نزار مهيدات، السبت، عن إجازة الاستخدام الطارئ للقاح الصيني- الإماراتي "سينوفارم" ضد فيروس كورونا المستجد، وهو ثاني لقاح متاح استخدامه في الأردن بعد لقاح فايزر-بيونتيك.

وأعلنت مختبرات سينوفارم الصينية نهاية الشهر الماضي أن لقاحها فعال ضد كوفيد-19 بنسبة 79%.

قال المهيدات : إن "المؤسسة أجازت المطعوم بعد استكمال الوثائق المطلوبة لغايات الاستخدام الطارئ"، مشيرا إلى أنه "ثاني مطعوم يتم إجازته من المؤسسة لمكافحة فيروس كورونا".

السبت، انتهت متطلبات الإجازة الطارئة لاستخدام لقاح سينوفارم، وكان التقدم منذ 14 يوما، واللجنة أخذت وقتا كافيا لإجازة اللقاح، مشيرا إلى أن المؤسسة لديها لقاح قيد الدراسة لشركة جونسون آند جونسون، وفق مهيدات.

وأوضح أنه يجري استكمال وثائق لقاح جونسون آند جونسون المتعلقة بمأمونية اللقاح لغايات اجازة الاستخدام الطارئ، مضيفا أن عملية الإجازة تأخذ 15 يوما عالميا، لكن فترة استكمال الملف لا تعد من ضمن تلك الفترة.

ويحتاج تخزين لقاح سينوفارم درجة حرارة تتراوح بين 2 تحت الصفر و 8 تحت الصفر، وفق مهيدات.

وكان الأردن أجاز الاستخدام الطارئ للقاح فايزر-بيونتيك في 14 كانون الأول/ديسمبر 2020.