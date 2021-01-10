أكاذيب وشائعات.. مصدر أمني ينفي تعرض نزلاء السجون لسوء معاملة وتسمم بعضعم

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشف مصدر أمني، حقيقة ما تم تداوله بشأن تعرض نزلاء السجون لسوء المعاملة، وإصابة بعضهم بتسمم، وعدم توافر أدوات التعقيم للوقاية من "كورونا".

ونفى مصدر أمني، في بيان نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها اليوم الأحد، ما تم تداوله من قِبل إحدى المنظمات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات حول تعرض نزلاء أحد السجون لسوء المعاملة ومصادرة كافة المتعلقات الشخصية الخاصة بهم، إصابة عدد من النزلاء بتسمم غذائى نتيجة لسوء نوعية الطعام ، وعدم وجود رقابة على نظام توزيع الطعام داخل السجن.

ونفت المصدر أيصا تعرض ذوي النزلاء لسوء معاملة أثناء الزيارات والزعم بسوء الخدمات الطبية المقدمة للنزلاء وعدم توافر أدوات التعقيم اللازمة للوقاية من إنتشار فيروس "كورونا" إلى جانب وجود عدد من النزلاء الذين يتعرضون للإهمال الصحى ممن يعانون من حالات صحية حرجة.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة، ويأتى فى إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات فى محاولة لتأليب الرأى العام.