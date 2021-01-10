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ضبط الجناة.. الداخلية تكشف تفاصيل خطف حقيبة سيدة في المعصرة

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ضبط الجناة.. الداخلية تكشف تفاصيل خطف حقيبة سيدة في المعصرة ضبط الجناة.. الداخلية تكشف تفاصيل خطف حقيبة سيدة في المعصرة

مصراوي Masrawy

04:54 م الأحد 10 يناير 2021

كتب - محمد الصاوي:

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات حال سيرها بمنطقة المعصرة.

وذكرت الوزراة في بيان اليوم الأحد، أنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن قيام شخصين بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات حال سيرها بمنطقة وادى حوف بدائرة قسم شرطة المعصرة.

وأوضحت أنه بالفحص تبين تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغ من إحدى السيدات وقررت بأنها حال سيرها بمنطقة وادى حوف بدائرة القسم ، فوجئت بشخصين "لا تعلم بياناتهما" قام أحدهما بخطف حقيبة اليد خاصتها، وبداخلها بعض الأوراق الخاصة بها – هاتف محمول، ولاذ بالفرار.

وتمكنت قوات الأمن من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، عاطلان ، مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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