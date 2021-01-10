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"تعالى أوصلك".. كيف استدرج سائق توك توك "ملاك أوسيم" إلى عرينه؟

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"تعالى أوصلك".. كيف استدرج سائق توك توك "ملاك أوسيم" إلى عرينه؟ "تعالى أوصلك".. كيف استدرج سائق توك توك "ملاك أوسيم" إلى عرينه؟

مصراوي Masrawy

04:43 م الأحد 10 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل مقتل طالب على يد سائق توك توك استدرجه وحاول التعدي عليه جنسيا وحال مقاومته قتله.

تبلغ لمركز أوسيم من نجار 39 مقيم بدائرة المركز بغياب نجله طالب عن منزلهما عقب خروجه لشراء بعض الاحتياجات.

تشكل فريق بحث بقيدة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، والعميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال.

توصلت تحريات الرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم إلى وجود شبهة جنائية وراء غياب المذكور وأن وراء ارتكاب الواقعة سائق توك توك مُقيم بذات المنطقة محل إقامة المجني عليه بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية قادها الرائد وليد كمال رئيس نقطة بشتيل أسفرت عن ضبطه.

بمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة وقرر بقيام المجني عليه باستقلال دراجة نارية قيادته "توك توك" لتوصيله وبالطريق استدرجه إلى شقة تحت التشطيب بعقار بدائرة المركز للتعدي عليه جنسيا.

وعقب وصولهما قاومه المجني عليه وحاول الاستغاثة فقام بخنقه فأودى بحياته، تم بإرشاد المتهم العثور على جثة المجني عليه بإحدى غرف الشقة المُشار إليها.

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