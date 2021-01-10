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مصرع 3 أشخاص في إطلاق نار جنوبي باكستان

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مصرع 3 أشخاص في إطلاق نار جنوبي باكستان مصرع 3 أشخاص في إطلاق نار جنوبي باكستان

مصراوي Masrawy

04:47 م الأحد 10 يناير 2021

إسلام آباد- أ ش أ:

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم جراء إطلاق نار جنوبي باكستان، مما أسفر عن تنظيم اعتصام على طريق سريع ليظل متوقفًا لمدة ست ساعات.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، الأحد، عن مسئولي الشرطة قولهم إن الحادث الماسأوي الذي وقع بمدينة خيربور في إقليم السند، كان بسبب اشتباك مستمر بين ثلاث قبائل، وإنه تم نقل الضحايا - بينهم طالبين بالمدرسة - إلى المستشفى، ومع ذلك لم تشر إلى أي معلومات بشأن المهاجمين.

وأخذ ذوي الضحايا الجثامين وبدلّا من دفنها، نظموا اعتصامًا على طريق سريع، وأفادت الشرطة بأن المحتجين رفضوا فض تجمعهم، قائلين إنهم سيواصلون تظاهراتهم حتى تحقيق العدالة ويتم إلقاء القبض على القتلة.

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