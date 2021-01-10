الكهرباء تعود تدريجيًا إلى المدن الباكستانية بعد انقطاع واسع النطاق

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مصراوي Masrawy

إسلام آباد- (أ ف ب):

أعلن مسؤولون أن خدمة الكهرباء بدأت تعود تدريجا، الأحد، إلى المدن الرئيسية في أرجاء باكستان التي شهدت انقطاعا في التيار الكهربائي على المستوى الوطني.

يعتمد نظام توزيع الكهرباء في الدولة التي يزيد عدد سكانها على 210 ملايين نسمة على شبكة معقدة وحساسة، ويمكن أن تؤدي مشكلة في أحد أقسام الشبكة إلى حدوث أعطال متتالية في جميع أنحاء البلاد.

وذكر وزير الكهرباء عمر أيوب خان في مؤتمر صحافي في العاصمة الباكستانية أن انقطاع التيار الكهربائي الأخير نتج من "خطأ هندسي" في جنوب باكستان حصل الساعة 11:41 مساءً بالتوقيت المحلي السبت (18:41 بتوقيت جرينتش)، ما أدى إلى تعطل النظام وتسبب بتوقف محطات الطاقة. واضاف "يحاول خبراؤنا تحديد الموقع الدقيق للخطأ".

لكنّ خان اوضح ان ذلك سيستغرق "ساعات قليلة أخرى لأن المنطقة لا تزال مغطاة بالضباب الكثيف"، مشيرا إلى عودة الكهرباء جزئيًا في معظم مناطق البنجاب، أكثر المقاطعات اكتظاظًا بالسكان، وكذلك المركز الاقتصادي كراتشي في جنوب البلاد.

وكتب في تغريدة "نأمل في العودة الى الطاقة الكاملة هذا المساء، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتشغيل محطات الطاقة النووية والحرارية".

وتبادل السكان النكات وصورا فكاهية على منصات التواصل الاجتماعي، تسخر غالبيتها من حكومة رئيس الوزراء عمران خان وأدائها بعد انهيار الخدمة.

وكتبت مسرات أحمد على تويتر أن "انهيار السلطة في باكستان يبتز عمران خان" في إشارة إلى بيان اخير لرئيس الوزراء اتهم فيه محتجين شيعة بابتزازه بعد مقتل عشرة من عمال المناجم ينتمون لاتنية الهزارة الشيعية.

وجاء في تغريدة أخرى "يا لها من بداية للعام الجديد .. فلنطلب رحمة الله تعالى".

ولم ترد تقارير فورية عن تعطل المستشفيات التي تعتمد في كثير من الأحيان على المولدات الاحتياطية.

وقالت شركة نيتبلوكس التي تراقب انقطاع الانترنت، إن التواصل عبر الإنترنت في البلاد "انهار" نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.

وهذا ثاني انقطاع كبير للكهرباء في باكستان في أقل من ثلاث سنوات.

ففي مايو 2018، انقطعت الكهرباء جزئيًا لأكثر من تسع ساعات.

وفي عام 2015، أدى هجوم لمتمردين على خط كهرباء رئيسي إلى إغراق نحو 80 بالمئة من باكستان في الظلام.

وتسبب هذا الانقطاع، وهو أحد أسوأ الانقطاعات في تاريخ باكستان، بقطع الكهرباء عن المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد، بينها إسلام أباد، وأثر على أحد المطارات الدولية.