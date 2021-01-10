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مقتل 8 أشخاص وإصابة 240 آخرين في عاصفة ثلجية باليابان

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مقتل 8 أشخاص وإصابة 240 آخرين في عاصفة ثلجية باليابان مقتل 8 أشخاص وإصابة 240 آخرين في عاصفة ثلجية باليابان

مصراوي Masrawy

04:41 م الأحد 10 يناير 2021

طوكيو- (د ب أ):

لقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص حتفهم وأصيب نحو 240 شخصا آخرون، جراء عاصفة ثلجية قوية اجتاحت المناطق الساحلية على طول بحر اليابان، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ولقي الكثير من الضحايا حتفهم أثناء إزالة الثلوج حيث ألقى نظام الهواء البارد تساقطًا كثيفا للثلوج في المناطق الشمالية والوسطى من البلاد.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أنه تم العثور على رجل في الستينات من عمره وقد فارق الحياة في سيارة دفنتها الثلوج في مدينة هيمي.

وأصابت العاصفة في 240 شخصا على الأقل في مقاطعات نيجاتا وإيشيكاوا وفوكوي وتوياما، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية.

وتقطعت السبل بأكثر من ألف مركبة في وسط اليابان اليوم الأحد مع استمرار تساقط الثلوج بغزارة في مناطق واسعة من البلاد، ما أجبر بعض المقاطعات على طلب مساعدة قوات الدفاع الذاتي البرية في عمليات الإنقاذ.

وعلَّقت شركة سكك حديد غرب اليابان بعض الخدمات بين طوكيو وكانازاوا بمقاطعة إيشيكاوا.

ودعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى توخي الحذر من المزيد من الاضطرابات المرورية بسبب تساقط الثلوج وتجمد الطرق. وأضافت أنه من المتوقع تساقط ثلوج كثيفة في نطاق يبدأ المناطق الشمالية حتى الغربية على جانب بحر اليابان حتى صباح غد الاثنين.

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مصراوي Masrawy

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