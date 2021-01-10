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وزيرة الصحة: إطلاق إسم "ضحية كورونا" على مستشفى أبو حمص العام

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وزيرة الصحة: إطلاق إسم "ضحية كورونا" على مستشفى أبو حمص العام وزيرة الصحة: إطلاق إسم "ضحية كورونا" على مستشفى أبو حمص العام

مصراوي Masrawy

04:38 م الأحد 10 يناير 2021

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق اسم الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، المتوفي بكورونا على مستشفى أبو حمص العام، بمسقط رأسه في البحيرة.

وقالت الوزيرة، إن هذا التكريم تخليدًا لذكراه ولجهوده المبذولة خلال مسيرته المهنية، فضلاً عن جهوده المضنية منذ توليه منصب وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية وتفانيه في العمل أثناء مواجهة جائحة المستجد وإنقاذ أرواح المرضى حتى وافته المنية.

جاء ذلك خلال تقديمها واجب العزاء، اليوم الأحد، لأسرة الفقيد ، بقرية بسنتواي التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة،د، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وقالت الوزيرة: "جميع الكلمات تعجز عن وصف ما قدمه الفقيد في هذه الحرب الشرسة ضد فيروس كورونا المستجد".

وأكدت زايد تقديم كافة سبل الدعم لأسرة الفقيد، مؤكدة لهم أن الدولة لن تنسى دوره البطولي في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه طوال فترة عمله،

وأكدت الوزيرة لأبناء الفقيد فخرها بالعمل مع والدهم والذي حرص على إنقاذ أرواح المرضى من خلال إداراته الحكيمة للمنظومة الصحية بمحافظة القليوبية، فأصبح مصدرًا للفخر والاعتزاز بحب العمل والتضحية لأجل الوطن.

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