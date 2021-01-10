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بمشاركة وزراء الخارجية والري من والسودان وإثيوبيا.. انطلاق فعاليات الاجتماع التحضيري لمفاوضات سد النهضة

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بمشاركة وزراء الخارجية والري من مصر والسودان وإثيوبيا.. انطلاق فعاليات الاجتماع التحضيري لمفاوضات سد النهضة بمشاركة وزراء الخارجية والري من والسودان وإثيوبيا.. انطلاق فعاليات الاجتماع التحضيري لمفاوضات سد النهضة

مصراوي Masrawy

05:00 م الأحد 10 يناير 2021

كتب- أحمد مسعد:

بدأت فعاليات الاجتماع التحضيري لمفاوضات سد النهضة، منذ قليل، بمشاركة وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث والسودان وإثيوبيا، برئاسة دولة جنوب إفريقيا بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي.

وقال مصدر بوزارة الري: إن الاجتماع يشهد التفاوض حول قواعد الملء والتشغيل وتوقيع اتفاق ملزم لكل الأطراف المتنازعة؛ بما يسمح بتحقيق التنمية للدولة الإثيوبية، وعدم الإضرار بمصالح دول المصب.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أن فعاليات اليوم تستهدف آليات التفاوض وإعداد مسودة توافقية؛ تمهيدًا للاتفاق والتوقيع حول النقاط الخلافية، لافتًا إلى أن الاجتماعات سوف تستمر وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه لمدة أسبوع، طبقًا لاتفاق الأطراف الثلاثة في 3 يناير الماضي.

جدير بالذكر أن مصر والسودان وإثيوبيا تتفاوض حول بناء إثيوبيا سد النهضة بشكل أُحادي بسعة تخزينية قدرت بـ74 مليار متر مكعب سنويًّا؛ مما يؤثر على حصص مصر المائية.

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