أخبار عاجلة

صور.. هطول أمطار على دمياط وتوقف حركة الصيد -
بدأت بمغص وانتهت بجثة.. قصة مقتل "مطلقة" في المنيا خوفًا من الفضيحة -
كورونا في لبنان: الإصابات تصل إلى 237132 -
بروتوكول بين التضامن الاجتماعي والجمعية الشرعية لإنشاء "حاضنات المتفوقين علميًا بالجامعات" -
عضو بـ"الشيوخ" يقدم تحليلا لحجب دونالد ترامب إعلاميا -
الاردن تعلن إعادة فتح قطاعات (تفاصيل) -
الاردن : دراسة لاعطاء المعلمين لقاحات كورونا -
مستشفى "صامطة العام" و"الصحي الجنوبي" ينفذان حملة للتعريف بلقاح كورونا -
‫"السهلي " يحتفل بزواجه فى الرياض -
الهند.. محاكمة "واتساب" بتهمة انتهاك سياسة الخصوصية غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

" للطيران" تسيِّر 49 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب.. غدًا

Print
"مصر للطيران" تسيِّر 49 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب.. غدًا " للطيران" تسيِّر 49 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب.. غدًا

مصراوي Masrawy

04:36 م الأحد 10 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة " للطيران"، اليوم الأحد، إن الشركة ستسير رحلاتها غدًا إلى 49 وجهة دولية تنقل على متنها نحو 6 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر بشركة "مصر للطيران" أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل 36 رحلة دولية إلى كل من (بيروت، جدة، جوبا، بغداد، أكرا، الرياض، لندن، الدمام، باريس، إسطنبول، كوبنهاجن، دبي، المدينة المنورة، الخرطوم، عمان، الشارقة، مسقط، أديس أبابا، أبوظبي، أربيل)، و8 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و5 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6 آلاف راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

فيروس كورونا: توصية بتطعيم الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل

فيروس كورونا: توصية بتطعيم الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل

شبكة عيون الإخبارية