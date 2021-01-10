أمين عام البرلمان: 25 نائبا معينا يستخرجون كارنيه العضوية

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن الأمانة العامة للمجلس استقبلت اليوم الأحد 25 نائباً من أصل ( 28 ) نائباً من النواب المعينين بقرار جمهورى من رئيس الجمهورية.

وأكد أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، والمقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء ستنعقد وسط إجراءات احترازية مُشددة، مؤكداً الحرص الكامل علي خروج الجلسة الافتتاحية للمجلس في أفضل صورة لها.

وأوضح الأمين العام لمجلس النواب أن كل الاستعدادات ذات الصلة بالجلسة الافتتاحية تتم في ظل تدابير أزمة كورونا، موضحاً أن الحق فى الصحة مقدم على كافة الحقوق الأخرى، وأن الجلسة ستكون مذاعه علي الهواء، مناشداً الأعضاء بعدم مغادرة مقر المجلس إلا بإنتهاء الاستحقاقات النيابية الثلاثة "أداء اليمين الدستورية - انتخاب رئيس المجلس - انتخاب الوكيلين"، وكذلك عدم اصطحاب المرافقين.

وقال: من المقرر أداء اليمين الدستورية على قسمين، حيث يبدأ نواب الفردي منذ الساعة الحادية عشر في أداء اليمين، ومع الانتهاء يبدأ نواب القائمة نحو الساعة الثانية ظهراً، مشيراً إلى أنه تم إعداد استراحات موصولة بالقاعة ليتواجد فيها النواب في أوقات التناوب، وأضاف أنه عقب الانتهاء من أداء اليمين سيتم إجراء انتخابات رئاسة المجلس يعقبها انتخابات الوكيلين.

وأشار إلى أن جميع الإجراءات الخاصة بالجلسة الافتتاحية يتم موافاة الأعضاء بها علي كافة المستويات، وبجميع الوسائل.

وشدد المستشار محمود فوزي، على ضرورة إتخاذ كافة التدابير الاحترازية مثل إرتداء الكمامة والكشف الحراري واستخدام المطهرات.

وقال: أمامنا 48 ساعة من العمل المتواصل حيث سيتم معاينة القاعة الرئيسية وتفقد ما ينقصها وكذلك إرسال أرقام العضوية وأماكن الجلوس للأعضاء، مؤكدا أن الأمانة العامة ستبذل كل جهدها حتى يكون يوم الثلاثاء المقبل يوماً مشرفاً لمصر ولمجلس النواب.​