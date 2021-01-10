صور.. محافظ دمياط تتفقد المستشفى العام لمتابعة "العزل"

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

أجرى الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، زيارة مفاجئة إلى المستشفى العام، اليوم الأحد، والتي تعد أحد مستشفيات العزل بالمحافظة.

والتقت المحافظ، الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، ومدير المستشفي واستمعت إلى شرح تفصيلي عن إجراءات التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا والتي يجرى تحويلها من مستشفيات الفرز.

كما تابعت الدكتورة منال عوض، القدرة الاستيعابية للمستشفى بغرف العزل، ووحدات العناية المركزة وتوافر الأطقم الطبية بها، كما تفقدت الصيدليتين "الرئيسية المجانية" و "الداخلي الاقتصادي" للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية المدرجة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا.

وتفقدت المحافظ، الغرفة الخاصة بخزان الأكسجين المزود بأنظمة مراقبة، إذ تواصلت مع الأجهزة المختصة لمراجعة أعمال الصيانة بالخزان، وفقا لأعلى المعايير الفنية، وكذا شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ شبكة صرف خاصة بخزان الأكسجين.