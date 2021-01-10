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وزير الإسكان يصدر قراراً بتولي أحمد سعيد العمل نائباً لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية

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وزير الإسكان يصدر قراراً بتولي أحمد سعيد العمل نائباً لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية وزير الإسكان يصدر قراراً بتولي أحمد سعيد العمل نائباً لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية

مصراوي Masrawy

04:16 م الأحد 10 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بشغل المحاسب أحمد سعيد، وظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية برئاسة الهيئة.

وكان وزير الإسكان أصدر قرارا في 30 ديسمبر الماضي بتولى المهندس مجدى يوسف محمد عبدالمنعم، القائم بتسيير أعمال جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، رئيساً لجهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، والمهندس أشرف فتحى محمود عبدالرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، العمل رئيساً لجهاز مدينتى ملوى والفشن الجديدتين، والمهندس محمد مصطفى أحمد مرسى، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس عبداللطيف عبداللطيف بشارة، نائب رئيس جهاز حدائق العاصمة، العمل رئيساً لجهاز مدينة حدائق العاصمة.

وشمل القرر تولى المهندس خالد نايف عبدالعزيز، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، والمهندس إسماعيل محمد محمدى النادى، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام ومكلف بمأمورية عمل بجهاز تنمية مدينة بدر، العمل نائباً لرئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، والمهندس محمد السيد طلبة عطية، كبير أخصائين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة بدر، العمل نائباً لرئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة.

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