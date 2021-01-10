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وزير الأوقاف السوداني يشيد بالتناغم الكبير بين أعضاء المصرية

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وزير الأوقاف السوداني يشيد بالتناغم الكبير بين أعضاء الحكومة المصرية وزير الأوقاف السوداني يشيد بالتناغم الكبير بين أعضاء المصرية

مصراوي Masrawy

04:04 م الأحد 10 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطابًا من نظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف عبَّر فيه الوزير السوداني عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته والوفد المرافق له للقاهرة.

وأشاد الوزير السوداني في خطابه بالتناغم الكبير بين أعضاء المصرية، وبالبرنامج التدريبي المشترك الذي أقامته وزارة الأوقاف المصرية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالقاهرة ، والذي كان له الأثر الواضح في رفع قدرات وكفاءة الدارسين.

وأكد وزير الشئون الدينية والأوقاف على التعاون المشترك بين الوزارتين انتهاج مبدأ الوسطية والدعوة لنبذ الغلو والتطرف ومحاربة الإرهاب, لتحقيق أعلى درجات التطوير مستصحبين الرؤى والاستراتيجيات التي توافقنا عليها في ختام أعمال الزيارة.

كما وجه الشكر لللواء خالد شعيب محافظ مطروح وأعيان وأهالي منطقة العلمين لاستقبالهم وترحيبهم به والوفد المرافق لمعاليه أثناء زيارتهم لمدينة العلمين الجديدة ، حيث أشاد الوزير السوداني بما له فيه من تطور عمراني قائلًا: "إن تطورت وتقدمت تقدمًا عظيمًا جدًّا لأنها نظرت إلى المستقبل".

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