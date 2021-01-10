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القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة في مجال تطوير البحث العلمي

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القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة في مجال تطوير البحث العلمي القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة في مجال تطوير البحث العلمي

مصراوي Masrawy

03:58 م الأحد 10 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

وقع مركز البحوث الطبية والطب التجديدي بالقوات المسلحة، وجامعة القاهرة بروتوكول التعاون العلمي والبحثى المشترك، بهدف تطوير العملية البحثية والتعليمية الشاملة، بحضور مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي ورئيس جامعة القاهرة.

واشتمل البروتوكول على تعزيز أواصر التعاون في مجالات العمل البحثي المشترك وتأهيل الكوادر البشرية من خلال البرامج التعليمية والتدريبية المختلفة، وإقامة ورش عمل ودورات تدريبية فى مجالات البحث العلمي وتطوير البنية التحتية للمعامل والتقنيات المعاصرة والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد ، كما تضمن البروتوكول تبادل الخبرات بين الطرفين فى مجال الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجى بما يساعد فى تحقيق التطوير الذاتي وصولاً للاعتماد الأكاديمي فى البرامج المختلفة، وتبادل الزيارات وتسخير كافة الإمكانيات بهدف الاستفادة القصوى لكلا الجانبين.

يأتي ذلك من منطلق حرص القوات المسلحة لتعزيز أفاق التعاون المشترك فى آليات العملية التعليمية والبحثية الشاملة بما ينعكس آثاره على الارتقاء بالمستوى الطبي مما يساهم في تطوير المنظومة الصحية في .

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