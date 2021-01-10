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صور.. محافظ أسوان يكرم صاحبة مبادرة "درع التسامح.. صعيد بلا ثأر"

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صور.. محافظ أسوان يكرم صاحبة مبادرة "درع التسامح.. صعيد بلا ثأر" صور.. محافظ أسوان يكرم صاحبة مبادرة "درع التسامح.. صعيد بلا ثأر"

مصراوي Masrawy

04:10 م الأحد 10 يناير 2021

أسوان - إيهاب عمران:

كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأحد، صاحبة مبادرة "درع التسامح.. صعيد بلا ثأر" صفاء عسران، بالإضافة إلى رموز ورؤساء لجان الصلح بالمحافظة وذلك بإهدائهم درع المحافظة تقديراً لدورهم المجتمعي والإنساني فى رأب الصدع ووقف نزيف الدم ومواصلتهم العمل بجدية لإتمام المصالحات ولم الشمل بين جميع فئات وأطياف المجتمع.

وأكد اللواء أشرف عطية على حرص المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهذه لمبادرة الرائدة، لضمان نجاحها وإنتشارها بمختلف المراكز من أجل محاربة الثأر بين العائلات المتخاصمة وهو الذى يعكس إهتمام الدولة وحرصها على تحقيق التنمية الشاملة وتغيير حياة المواطنين بالصعيد من خلال رفع الوعى الثقافى ونبذ بعض العادات والموروثات الخاطئة ومنها الثأر.

وأشار محافظ أسوان إلى أهمية ذلك فى إرساء مبادئ التماسك والترابط والتكاتف ليعيش الجميع فى آجواء من المحبة والوئام ككتلة واحدة وعلى قلب رجل واحد مواطنين ومسئولين لنحقق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات فى مجتمع يعم فيه السلام والأمن والأمان والإستقرار بسواعد أبناؤه المخلصين الأوفياء.

ومن جانبها عبرت صفاء عسران على خالص شكرها وتقديرها لمحافظ أسوان، لحرصه على دعم ورعاية هذه المبادرة التى تحظى برعاية وزارة التنمية المحلية وأيضاً وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة الخير.

لافتة إلى أن المبادرة ترتكز على تقديم "درع التسامح" بدلاً من الكفن والذي ترفضه بعض العائلات خاصة فى الحالات المتساوية في الدم حيث ساهم ذلك فى إنهاء عدد من الخصومات الثأرية فى بعض محافظات الصعيد والتى استمرت لسنوات طويلة بين العائلات.

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