أخبار عاجلة

صور.. هطول أمطار على دمياط وتوقف حركة الصيد -
بدأت بمغص وانتهت بجثة.. قصة مقتل "مطلقة" في المنيا خوفًا من الفضيحة -
كورونا في لبنان: الإصابات تصل إلى 237132 -
بروتوكول بين التضامن الاجتماعي والجمعية الشرعية لإنشاء "حاضنات المتفوقين علميًا بالجامعات" -
عضو بـ"الشيوخ" يقدم تحليلا لحجب دونالد ترامب إعلاميا -
الاردن تعلن إعادة فتح قطاعات (تفاصيل) -
الاردن : دراسة لاعطاء المعلمين لقاحات كورونا -
مستشفى "صامطة العام" و"الصحي الجنوبي" ينفذان حملة للتعريف بلقاح كورونا -
‫"السهلي " يحتفل بزواجه فى الرياض -
الهند.. محاكمة "واتساب" بتهمة انتهاك سياسة الخصوصية غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

Print
نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة
يوم الاثنين 5 جمادى الآخرة

نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، يوم الاثنين 5/ 6/ 1442هـ الموافق 18/1/ 2021م، حفل تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الخامسة.
ويأتي حفل تكريم 27 منشأة وطنية تقديراً لنماذج سعودية حققت متطلبات ومعايير الجودة وفق النموذج الوطني للتميز المؤسسي المعتمد في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة.
وفازت بالجائزة في دورتها الخامسة 11 جهة حكومية و14 منشأة خاصة، ومنشأتان خيريتان.
ويقام على هامش حفل تكريم المنشآت الفائزة، الملتقى الخامس الافتراضي لأفضل الممارسات في الجودة والتميز المؤسسي، يومي 19 - 20 يناير الحالي.
ويشهد الملتقى عدداً من الجلسات العلمية التي تستعرض العديد من التجارب المحلية والإقليمية والعالمية الرائدة في مجال الجودة والتميز المؤسسي، وذلك استكمالاً للجهود التي تبذلها الجائزة، لنشر ممارسات التميز المؤسسي بين المنشآت الوطنية من خلال استعراض التجارب الرائدة إقليمياً ومحلياً، لتكون مصدر إلهام وتحفيز المنشآت الوطنية.
يذكر أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة هي الجائزة الوطنية للتميز على مستوى المملكة، وتستهدف الارتقاء بمستوى الجودة في المجالات الخدمية والإنتاجية في المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مستشفى "صامطة العام" و"الصحي الجنوبي" ينفذان حملة للتعريف بلقاح كورونا

مستشفى "صامطة العام" و"الصحي الجنوبي" ينفذان حملة للتعريف بلقاح كورونا

‫"السهلي " يحتفل بزواجه فى الرياض

‫"السهلي " يحتفل بزواجه فى الرياض

الهند.. محاكمة "واتساب" بتهمة انتهاك سياسة الخصوصية غدًا

الهند.. محاكمة "واتساب" بتهمة انتهاك سياسة الخصوصية غدًا

"الإرياني": ميليشيا الحوثي تتراجع عن اتفاق يسمح لفريق خبراء أممي بصيانة "صافر"

"الإرياني": ميليشيا الحوثي تتراجع عن اتفاق يسمح لفريق خبراء أممي بصيانة "صافر"

شبكة عيون الإخبارية