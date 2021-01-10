أخبار عاجلة

صور.. هطول أمطار على دمياط وتوقف حركة الصيد -
بدأت بمغص وانتهت بجثة.. قصة مقتل "مطلقة" في المنيا خوفًا من الفضيحة -
كورونا في لبنان: الإصابات تصل إلى 237132 -
بروتوكول بين التضامن الاجتماعي والجمعية الشرعية لإنشاء "حاضنات المتفوقين علميًا بالجامعات" -
عضو بـ"الشيوخ" يقدم تحليلا لحجب دونالد ترامب إعلاميا -
الاردن تعلن إعادة فتح قطاعات (تفاصيل) -
الاردن : دراسة لاعطاء المعلمين لقاحات كورونا -
مستشفى "صامطة العام" و"الصحي الجنوبي" ينفذان حملة للتعريف بلقاح كورونا -
‫"السهلي " يحتفل بزواجه فى الرياض -
الهند.. محاكمة "واتساب" بتهمة انتهاك سياسة الخصوصية غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"نصف القمر".. أجمل شواطئ العالم والأبرز بين المعالم السياحية في المنطقة الشرقية

Print
الأطول في منطقة الخليج والأجمل للصيد الوجهة الأمثل للإبحار والرياضات والمسابقات

أحد أجمل شواطئ العالم والأبرز بين المعالم السياحية في المنطقة الشرقية؛ تمتد سواحله ليكون الأطول في منطقة الخليج بـ700 كيلو متر؛ وهو الشاطئ الأجمل للصيد خاصة أسماك الهامور الكبيرة، كما أنه الوجهة الأمثل للإبحار والرياضات والمسابقات البحرية، إضافة للأنشطة السياحية الجاذبة والمناسبة لكل أفراد العائلة، أنت في رحلة إلى شاطئ "نصف القمر".
وفي الرحلة يُعرف شاطئ نصف القمر بـ"الهاف مون"، وهو الاسم الذي اشتهر به قديماً ويتم تداوله إلى الآن، أما "نصف القمر" فتعود لشكل المنحنى الذي تتخذه جغرافية الشاطئ في صورة "الهلال"، وهذا ما يعطي للشاطئ شكلاً مبهراً كأحد العلامات الطبيعية في المنطقة.
ويعد هذا الشاطئ أحد أكثر الوجهات ملاءمة لإجراء العديد من السباقات الرياضية؛ بالإضافة إلى العديد من الأماكن المناسبة للتخييم، ومن الأماكن المناسبة لتعلم وممارسة الغوص.
ويتسم "نصف القمر" بطبيعة ساحرة حيث تأخذ الأرض في مواجهة البحر شكل القوس لتعطي وقت الغروب منظراً ساحراً، يزدان بمتعة الخيارات في مدن الألعاب المتعددة منها مدينة الأمير محمد بن فهد الترفيهية ومدينة ألعاب العزيزية، وتضم العشرات من الرياضات البحرية وركوب الخيل والدراجات النارية.
ويشهد الشاطئ المشيد على امتداده العديد من المنتجعات، إقامة السباقات الرياضية خاصة في مجال السيارات.
يُذكر أن موسم شتاء ، "الشتاء حولك" أطلق خلال الفترة من 10 ديسمبر 2020، حتى نهاية مارس 2021م، وذلك عبر 300 تجربة وباقة سياحية في 17 وجهة متفرقة في أنحاء المملكة، وعروض من 200 منشأة في القطاع الخاص لمزيد من المتعة للعائلات والأفراد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية الأولى عربيًا في تقنية الاهتزازات التحذيرية

السعودية الأولى عربيًا في تقنية الاهتزازات التحذيرية

السعودية الأولى عربيًا في تقنية الاهتزازات التحذيرية

السعودية الأولى عربيًا في تقنية الاهتزازات التحذيرية

وزارة الرياضة تعلن استحقاق 14 ناديًا من أندية دوري المحترفين دعم مبادرة الحوكمة

وزارة الرياضة تعلن استحقاق 14 ناديًا من أندية دوري المحترفين دعم مبادرة الحوكمة

وزارة الرياضة تعلن استحقاق 14 ناديًا من أندية دوري المحترفين دعم مبادرة الحوكمة

وزارة الرياضة تعلن استحقاق 14 ناديًا من أندية دوري المحترفين دعم مبادرة الحوكمة

شبكة عيون الإخبارية