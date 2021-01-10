بـ216 مليون جنيه.. إنشاء محطة طلمبات في الأقصر لري 17 ألف فدان

مصراوي Masrawy
04:02 م الأحد 10 يناير 2021
الأقصر- محمد محروس:
تابعت المهندسة صباح منصور نائب رئيس مركز ومدينة إسنا، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء محطة طلمبات إسنا الجديدة جنوبي محافظة الأقصر، برفقة صالح غانم رئيس قرية النجوع بحرى، والمهندس فهمي عسكر أخصائي المساحة بإدارة طلمبات الأقصر بإسنا.
وقالت منصور إن المشروع جرى إنشائه لسد احتياجات ١٧ ألف فدان زراعة بقري غرب إسنا بتكلفة تقدر ٢٦٠ مليون جنيه ، مشيرة إلى أن المشروع بدأ في يناير ٢٠١٩ وذلك تحت إشراف الإدارة العام لطلمبات الأقصر.
في سياق آخر، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، حملة نظافة مكبرة أسفرت عن رفع الأتربة والمخلفات الصلبة على جانبي ترعة الرمادي بدءا من كوبري القرية حتى كوبري الأقاليم بطول أكثر من ٣ كيلو متر، وجرى رفع كافة التراكمات، والتي لاقت الحملة أستحسان المواطنين بالشارع.