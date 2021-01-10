بـ216 مليون جنيه.. إنشاء محطة طلمبات في الأقصر لري 17 ألف فدان

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مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

تابعت المهندسة صباح منصور نائب رئيس مركز ومدينة إسنا، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء محطة طلمبات إسنا الجديدة جنوبي محافظة الأقصر، برفقة صالح غانم رئيس قرية النجوع بحرى، والمهندس فهمي عسكر أخصائي المساحة بإدارة طلمبات الأقصر بإسنا.

وقالت منصور إن المشروع جرى إنشائه لسد احتياجات ١٧ ألف فدان زراعة بقري غرب إسنا بتكلفة تقدر ٢٦٠ مليون جنيه ، مشيرة إلى أن المشروع بدأ في يناير ٢٠١٩ وذلك تحت إشراف الإدارة العام لطلمبات الأقصر.

في سياق آخر، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، حملة نظافة مكبرة أسفرت عن رفع الأتربة والمخلفات الصلبة على جانبي ترعة الرمادي بدءا من كوبري القرية حتى كوبري الأقاليم بطول أكثر من ٣ كيلو متر، وجرى رفع كافة التراكمات، والتي لاقت الحملة أستحسان المواطنين بالشارع.