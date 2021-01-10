تحويل 11 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي في بورسعيد

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، إنه يجرى العمل في تحويل 11 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي بالإضافة إلى البنزين، وذلك كمرحلة أولى بمختلف أحياء المحافظة من ضمن 6 محافظات على مستوى الجمهورية يجرى تطبيق تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز.

وأشار المحافظ، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع الأجهزة المعنية، إلى أنه خلال الـ3 أشهر المقبلة سيجرى إنجاز عدد من المحطات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي لمواجهة الإقبال على محطات الغاز، وتقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات للتوسع في إنشاء المحطات، وفقًا للاشتراطات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتشغيل.

وقرر تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الحوكمة، وعضوية عدد من الجهات المختلفة للمرور علي المحطات الجاري العمل بها، لمتابعة سير العمل وعرض تقرير أسبوعي بما جرى إنجازه.