الأطباء: وفياتنا في الموجة الثانية لكورونا أكبر من الأولى

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

قال أسامة عبدالحي، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن عدد وفيات الأطباء في الموجة الثانية لجائحة كورونا، أكبر من الموجة الأولى؛ مرجعا ذلك لسرعة انتشار الفيروس.

جاء ذلك في لقاء عقده "عبدالحي" مع عدد من الصحفيين، اليوم الأحد؛ لمناقشة آخر القضايا المتعلقة بنقابة الأطباء والتعامل مع جائحة كورونا.

وأعلن نقابة الأطباء، اليوم، ارتفاع عدد وفيات الأطباء إلى 293 شهيدا.

وطالب عبدالحي، الأطقم الطبية باتخاذ كل التدابير الاحترازية الوقائية، مشيرا إلى تحسن الأداء في الموجة الثانية من حيث توافر المستلزمات الصحية الوقائية داخل المستشفيات.