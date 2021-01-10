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لمشجعي بطولة "العالم لليد".. مترو الأنفاق: محفظة تذاكر إلكترونية لـ٣٠ رحلة مخفضة بنسبة ٥٠٪

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لمشجعي بطولة "العالم لليد".. مترو الأنفاق: محفظة تذاكر إلكترونية لـ٣٠ رحلة مخفضة بنسبة ٥٠٪ لمشجعي بطولة "العالم لليد".. مترو الأنفاق: محفظة تذاكر إلكترونية لـ٣٠ رحلة مخفضة بنسبة ٥٠٪

مصراوي Masrawy

03:37 م الأحد 10 يناير 2021

أصدرت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق كارتًا ذكيًّا عبارة عن محفظة تذاكر إلكترونية بعدد ٣٠ رحلة بنسبة تخفيض ٥٠٪ من قيمة الرحلة الواحدة، على أن يكون الكارت صالح للاستخدام خلال هذه الفترة بجميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة.

يأتي ذلك بناءً على طلب اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد ٢٠٢١ والمقامة على أرض مصر خلال الفترة من ١٣ يناير حتى ٣١ يناير ٢٠٢١، كأكبر حدث رياضي يشهده العالم خلال الفترة المقبلة، وفي ضوء حرص وزارة النقل على تقديم صورة تليق بمكانة مصر وتاريخها العظيم وتيسيرًا على الجمهور من مشجعي بطولة العالم لكرة اليد والمقامة على أرض مصر.

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم الأحد، شروط وخطوات وأماكن استخراج الكارت على النحو التالي:

1. الكارت يتم استخراجه بموجب تقديم بطاقة التعريف الخاصة بالبطولة، وأيضًا صورة تذكرة دخول الاستاد.

2. قيمة الكارت ١٥٠ جنيهًا بدلًا من ٣٠٠ جنيه، بالإضافة إلى ٢٥ جنيهًا كمبلغ تأمين قيمة كارت المحفظة تسترد في حالة رغبة المشجع رد الكارت بشرط أن يكون الكارت سليمًا وبحالة جيدة كما تم إصداره.

وأكدت الشركة أنه يمكن للمشجع استخراج الكارت من خلال عدة مكاتب للتذاكر بعدد من محطات الخطوط الثلاثة، موضحة على النحو التالي:

• مكاتب محطات الخط الأول (حلوان- المعادي- أنور السادات- جمال عبد الناصر- الشهداء- كوبري القبة- سراى القبة).

• مكاتب محطات الخط الثاني (الدقي- الأوبرا- أنور السادات- العتبة- الشهداء).

• مكاتب محطات الخط الثالث (العباسية- الاستاد- أرض المعارض- هليوبوليس).

وتابعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بأنها وجميع قيادتها والعاملين بها يتمنون إقامة بطولة ناجحة ومشرفة لمصر ومكانتها العظيمة وتختتم بتتويج منتخبنا الوطني والحصول على رحلة سعيدة يتوافر بها كل سبل الراحة والأمان لجميع مستخدمي هذا المرفق الحيوي والمهم والذي يخدم الملايين من المصريين يوميًّا.

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