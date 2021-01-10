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ضبط 3 أطنان "دجاج نافق" قبل بيعها للمواطنين في بورسعيد

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ضبط 3 أطنان "دجاج نافق" قبل بيعها للمواطنين في بورسعيد ضبط 3 أطنان "دجاج نافق" قبل بيعها للمواطنين في بورسعيد

مصراوي Masrawy

03:29 م الأحد 10 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شن رجال الرقابة التموينية بمديرية والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملة، اليوم الأحد، على الأسواق لمراقبة السلع المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملة أثناء مراقبة مداخل ومخارج المحافظة من قبل رجال الرقابة عن استيقاف سيارة نقل محملة بكمية تقدر بحوالي 3 أطنان من الدجاج النافق بمنطقة بحر البقر في شادر عزام، وذلك قبل توزيعها على أصحاب النفوس الضعيفة من التجار والمطاعم لتقديمها كوجبات للمواطنين داخل المحافظة.

وأكد التقرير الطبي المفصل من الدكتور أسامة العزبي، رئيس قسم التفتيش على المجازر، على أن الدجاج المضبوط غير صالح للاستهلاك الأدمي، وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة رقم 8 جنوب ثان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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