بسبب خلافات زوجية.. مصرع شاب وإصابة آخر بطلقات نارية خلال مشاجرة في قنا

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مصراوي Masrawy

قنا-عبدالرحمن القرشي :

لقي شاب مصرعه، وأصيب آخرين، اليوم الأحد، في مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بقرية بهجورة بنجع حمادي.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي، بمصرع "عمر.ع" ٢٢ عاما، وإصابة "أيمن.ش" 42 عاما، بطلقات نارية، وآخرين بكدمات، في مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بنجع حمادي.

وكشفت تحريات المباحث، أن المتهم في الواقعة، زوج شقيقة المجني عليها، أطلق النيران عليه بسبب خلافات المصاهرة، ورفض أسرة زوجته عودتها إلى منزل الزوجية بسبب معاملته مع الزوجة.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.