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صور.. تركيب تانك أكسجين في مستشفى السادات المركزي بتكلفة مليون جنيه

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صور.. تركيب تانك أكسجين في مستشفى السادات المركزي بتكلفة مليون جنيه صور.. تركيب تانك أكسجين في مستشفى السادات المركزي بتكلفة مليون جنيه

مصراوي Masrawy

03:20 م الأحد 10 يناير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:

وصل تانك أكسجين تخطت تكلفته المليون جنيه إلى مدينة السادات بمحافظة المنوفية بهدف تركيبه في المستشفى المركزي، ظهر اليوم الأحد، عقب انتهاء أعمال إنشاء القاعدة الخرسانية وتجهيزات التانك، وذلك بحضور مهندسين مختصين في تهيئته للعمل.

وقال "حسام أبو ساجد"، أحد الشباب القائمين على وصوله، لموقع "مصراوي"، إن تكلفة التانك بالكامل تبرع بها أحد رجال الأعمال، بعد علمه بوجود أزمة في الأكسجين بالمستشفى، وأرسل مهندسيين وفنيين لتركيبه بالشكل الصحيح، ومن ثم تفعيله لخدمة مرضى المستشفى المركزي، في ظل جائحة كورونا.

وأضاف "شريف صقر" صاحب مبادرة تغسيل وفيات كورونا والمهتم باحتياجات المستشفى، أن مشروع التانك من المقرر خضوعه للتجربة خلال ساعات بتوريد "هواء"، وغدًا سيجري تشغيل الأكسجين لمرضى المستشفى.

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