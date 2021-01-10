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مصرع عامل وإصابة 9 ٱخرين في حريق هائل بمصنع ملابس شرقي الإسكندرية

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مصرع عامل وإصابة 9 ٱخرين في حريق هائل بمصنع ملابس شرقي الإسكندرية مصرع عامل وإصابة 9 ٱخرين في حريق هائل بمصنع ملابس شرقي الإسكندرية

مصراوي Masrawy

03:19 م الأحد 10 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

لقي عامل مصرعه وأصيب 9 ٱخرين في حريق هائل، نشب بمصنع ملابس بمنطقة حجر النواتية، شرق الإسكندرية، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ من ضباط شرطة النجدة، بنشوب حريق بمصنع للملابس الجاهزة، بمنطقة حجر النواتية بشارع المصانع بدائرة القسم.

انتقل ضباط مباحث القسم، رفقة قوات الحماية المدنية بمعداتها، و4 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.

بالمعاينة تبين أن المصنع مكون من 4 طوابق، وحدوث ماس كهربائي بإحدى الغرف بالطابق الأخير ، علي إثره اشتعلت النيران بالغرفة أثناء تواجد العمال.

أسفر الحريق عن مصرع عامل وإصابة 9 ٱخرين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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