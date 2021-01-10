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عقب استخراجها كارنيه العضوية.. برلمانية تطالب بتسهيل التشريعات الاقتصادية لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية

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عقب استخراجها كارنيه العضوية.. برلمانية تطالب بتسهيل التشريعات الاقتصادية لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية عقب استخراجها كارنيه العضوية.. برلمانية تطالب بتسهيل التشريعات الاقتصادية لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية

مصراوي Masrawy

03:31 م الأحد 10 يناير 2021

مصراوي

قالت النائبة نيفين الطاهري، المعينة بمجلس النواب، إنها متفائلة بالمجلس الجديد، مؤكدة أن كل النواب لديهم الرغبة في العمل من أجل مصلحة الوطن.

وطالبت الطاهري، في تصريحات لها عقب استخراج كارنيه عضوية المجلس اليوم الأحد، بتسهيل إصدار وتفعيل التشريعات الاقتصادية؛ من أجل المزيد من جذب الاستثمارات الوطنية بالداخل والأجنبية.

وأكدت النائبة أهمية جذب المستثمر المصري؛ سواء كان داخل أو خارج مصر؛ لأن ذلك يعطي ثقة للمستثمر الأجنبي.

وتواصل أمانة مجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب، استقبال النواب المعينين اليوم الأحد؛ لاستخراج كارنيهات العضوية، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار .

ينطلق الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، بناءً على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسته الافتتاحية في تمام الساعة الحادية عشرة برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا؛ وهي الكاتبة فريدة الشوباشي، ويعاونها في إدارة الجلسة أصغر عضوَين بالمجلس.

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