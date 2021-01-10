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مستشار النمسا يعين مارتن كوشر وزيرا جديدا للعمل

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مستشار النمسا يعين مارتن كوشر وزيرا جديدا للعمل مستشار النمسا يعين مارتن كوشر وزيرا جديدا للعمل

مصراوي Masrawy

03:43 م الأحد 10 يناير 2021

فيينا- أ ش أ:

كلف المستشار النمساوي سباستيان كورتس، الأحد، مارتن كوشر ليتولى منصب وزير العمل؛ بعد استقالة الوزيرة السابقة كريستين اشباخر إثر فضيحة تزوير شهاداتها الدارسية.

وقال المستشار النمساوي إن كوشر من أصحاب الكفاءات والخبرات في مجال حقوق العمال ولا ينتمي إلى حزب الشعب الذي يقود الائتلاف الحكومي.

ولفت إلى أن كوشر يتولى الوزارة في توقيت دقيق في ضوء معدل البطالة القياسي الذي تسببت فيه أزمة كورونا حيث تم تسجيل 520919 شخصًا كعاطلين عن العمل أو في التدريب في النمسا نهاية ديسمبر الماضي.

من جانبه، أوضح كوشر أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق الهدف الأهم وهو تجاوز الأزمة الصحية واستعادة النمسا قوتها الاقتصادية القديمة.

وكوشر البالغ من العمر 47 عاما، من مواطني ولاية سالزبورج، وسوف يؤدي اليمين الدستورية يوم الاثنين أمام الرئيس الكسندر فان دير بيلين.

ومن المعروف أن الوزيرة السابقة كريستين أشباخر استقالت أمس بعد تفجير الصحافة النمساوية لفضيحة تزويرها شهادتها الجامعية.

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