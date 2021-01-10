أخبار عاجلة

صور.. هطول أمطار على دمياط وتوقف حركة الصيد -
بدأت بمغص وانتهت بجثة.. قصة مقتل "مطلقة" في المنيا خوفًا من الفضيحة -
كورونا في لبنان: الإصابات تصل إلى 237132 -
بروتوكول بين التضامن الاجتماعي والجمعية الشرعية لإنشاء "حاضنات المتفوقين علميًا بالجامعات" -
عضو بـ"الشيوخ" يقدم تحليلا لحجب دونالد ترامب إعلاميا -
الاردن تعلن إعادة فتح قطاعات (تفاصيل) -
الاردن : دراسة لاعطاء المعلمين لقاحات كورونا -
مستشفى "صامطة العام" و"الصحي الجنوبي" ينفذان حملة للتعريف بلقاح كورونا -
‫"السهلي " يحتفل بزواجه فى الرياض -
الهند.. محاكمة "واتساب" بتهمة انتهاك سياسة الخصوصية غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

النائب العام يطعن على براءة 3 متهمين بهتك عرض "سيدة الكرم"

Print
النائب العام يطعن على براءة 3 متهمين بهتك عرض "سيدة الكرم" النائب العام يطعن على براءة 3 متهمين بهتك عرض "سيدة الكرم"

مصراوي Masrawy

03:43 م الأحد 10 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم الأحد ، بالطعن على الحكم الصادر 17 ديسمبر الماضي، ببراءة ثلاثة متهمين بهتك عرض سيدة "بقرية الكرم" بدائرة قسم شرطة أبو قرقاص في المنيا بالقوة في غضون مايو عام ٢٠١٦ في القضية رقم ٢٣٦٦٨ لسنة ٢٠١٦ جنايات أبو قرقاص.

وذكر النائب العام في بيان اليوم، أن الطعن يأتي بعد دراسة المكتب الفني للنائب العام أسباب الحكم وأوجه الطعن عليه.

كانت محكمة جنايات المنيا، برأت في وقت سابق المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية تعرية سعاد ثابت، 70 سنة، والمعروفة إعلاميا بـ "سيدة الكرم" بمركز أبوقرقاص، في أعقاب حدوث مشاجرة بين أبناء القرية عام 2016.

وكانت محكمة جنايات المنيا للمرة الثانية قررت في أغسطس الماضي، إحالة قضية السيدة سعاد ثابت، إلى استئناف بني سويف لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية، رغم أن القضية كانت حجزت للحكم، وتم إعادتها مرة أخرى لدائرة جديدة، وتحويل القضية لدائرة جنايات سمالوط برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وهي الدائرة التي أصدرت الحكم غيابيا على المتهمين الثلاثة ب 10 سنوات، بتهمة هتك عرض وتعرية السيدة سعاد ثابت في أحداث قرية الكرم في مايو 2016.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

شبكة عيون الإخبارية