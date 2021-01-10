تأجيل دعوى نقل أموال "الإخوان" لخزانة الدولة إلى 17 يناير

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود السعيد:

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة "الإخوان" الإرهابية، والتي تطلب فيها التصرف في أموال 89 إرهابيًا من قيادات وعناصر "الإخوان"، ونقلها لخزانة الدولة، إلى جلسة 17 يناير.

وأقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 إرهابيًا من قيادات "الإخوان" ونقلها للخزانة العامة للدولة.

وشملت الدعوى كلا من ورثة محمد مرسي "متوفى"، ومحمد بديع مرشد الجماعة الإرهابية، ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.