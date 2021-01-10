أخبار عاجلة

صور.. هطول أمطار على دمياط وتوقف حركة الصيد -
بدأت بمغص وانتهت بجثة.. قصة مقتل "مطلقة" في المنيا خوفًا من الفضيحة -
كورونا في لبنان: الإصابات تصل إلى 237132 -
بروتوكول بين التضامن الاجتماعي والجمعية الشرعية لإنشاء "حاضنات المتفوقين علميًا بالجامعات" -
عضو بـ"الشيوخ" يقدم تحليلا لحجب دونالد ترامب إعلاميا -
الاردن تعلن إعادة فتح قطاعات (تفاصيل) -
الاردن : دراسة لاعطاء المعلمين لقاحات كورونا -
مستشفى "صامطة العام" و"الصحي الجنوبي" ينفذان حملة للتعريف بلقاح كورونا -
‫"السهلي " يحتفل بزواجه فى الرياض -
الهند.. محاكمة "واتساب" بتهمة انتهاك سياسة الخصوصية غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى نقل أموال "الإخوان" لخزانة الدولة إلى 17 يناير

Print
تأجيل دعوى نقل أموال "الإخوان" لخزانة الدولة إلى 17 يناير تأجيل دعوى نقل أموال "الإخوان" لخزانة الدولة إلى 17 يناير

مصراوي Masrawy

03:22 م الأحد 10 يناير 2021

كتب - محمود السعيد:

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة "الإخوان" الإرهابية، والتي تطلب فيها التصرف في أموال 89 إرهابيًا من قيادات وعناصر "الإخوان"، ونقلها لخزانة الدولة، إلى جلسة 17 يناير.

وأقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 إرهابيًا من قيادات "الإخوان" ونقلها للخزانة العامة للدولة.

وشملت الدعوى كلا من ورثة محمد مرسي "متوفى"، ومحمد بديع مرشد الجماعة الإرهابية، ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

شبكة عيون الإخبارية