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مصراوي Masrawy

كتب - محمود الشوربجي:

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعويين المقامتين من هاني العتال وممدوح عباس، والتي يطالبان فيها ببطلان عمومية نادي الزمالك المنعقدة في عام ٢٠١٩ لجلسة ١٤ مارس المقبل.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعدم قبول دعوى هاني العتال لوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية بدعوة الجمعية العمومية للنادي لاجتماع عادي لإجراء انتخابات تكميلية لمجلس الإدارة أيام 5 ، 6 ، 7/9/2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات لرفعها من غير ذي صفه، مع إلزام المدعي المصروفات، ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة.

حملت الدعوى رقم 58949 لسنة 73 ق واختصمت وزير الشباب والرياضة، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، المدير التنفيذي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الجمعية العمومية للنادي الرياضي تتكون من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية وفقاً للنظام الأساسي للنادي، وقد بينت لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك المعتمدة بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 50 لسنة 2017 والمعمول بها اعتبارا من 30/8/2017 - وذلك قبل إلغائها بموجب قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11لسنة 2019 الصادر في 2/6/2019 – الشروط الواجب توافرها في العضو العامل وذلك بأن لا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون محروماً من مباشرة حقوقة المدنية ولم تصدر ضــــده أحكام نهائية بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة على اكتسابه العضوية.