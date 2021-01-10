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24 نائبا يستخرجون كارنيه عضوية مجلس النواب.. شاهد بالصور

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24 نائبا يستخرجون كارنيه عضوية مجلس النواب.. شاهد بالصور 24 نائبا يستخرجون كارنيه عضوية مجلس النواب.. شاهد بالصور

مصراوي Masrawy

03:18 م الأحد 10 يناير 2021

كتب- مصراوي:

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، عن استخراج 24 نائبا من النواب المعينين من قبل رئيس الجمهورية كارنيهات العضوية، من اجمالي 28 نائبا شملهم قرار التعيين.

وأعرب المستشار إبراهيم الهنيدي عن سعادته بثقة رئيس الجمهورية في اختياره نائباً عن الشعب، مؤكداً أنه ليس بجديد على الساحة السياسية والبرلمانية، معربا عن سعادته بالإجراءات التنظيمية والاحترازية التي اتخذتها الأمانة العامة لمجلس النواب في حفل استقبال النواب المعينين.

وكشف الهنيدي عن أجندته التشريعية في المرحلة القادمة، والتي تتمثل في إدخال تعديلات تشريعية لتسير إجراءات التقاضي بالنسبة للمتقاضين.

من جانبه أشاد النائب حسام غالي، بثقة القيادة السياسية لتعيينه بمجلس النواب، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده في خدمة الشعب المصري.

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