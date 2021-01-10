وزير دفاع الوفاق الليبية يزور تركيا "لتعزيز التعاون الثنائي"

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أنقرة- (د ب أ):

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بوزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق الليبية صلاح الدين النمروش في إسطنبول.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، الأحد، إن اللقاء جاء في إطار جهود تطوير وتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.

وأكد أكار، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية، دعم تركيا لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، من أجل إحلال السلام والاستقرار في ليبيا.

ولفت إلى أن أنقرة تدعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي بليبيا.

وكان أكار زار ليبيا نهاية ديسمبر، وحذر قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي خليفة حفتر وداعميه من أي محاولة لاستهداف القوات التركية في ليبيا.