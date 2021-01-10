أخبار عاجلة

صور.. هطول أمطار على دمياط وتوقف حركة الصيد -
بدأت بمغص وانتهت بجثة.. قصة مقتل "مطلقة" في المنيا خوفًا من الفضيحة -
كورونا في لبنان: الإصابات تصل إلى 237132 -
بروتوكول بين التضامن الاجتماعي والجمعية الشرعية لإنشاء "حاضنات المتفوقين علميًا بالجامعات" -
عضو بـ"الشيوخ" يقدم تحليلا لحجب دونالد ترامب إعلاميا -
الاردن تعلن إعادة فتح قطاعات (تفاصيل) -
الاردن : دراسة لاعطاء المعلمين لقاحات كورونا -
مستشفى "صامطة العام" و"الصحي الجنوبي" ينفذان حملة للتعريف بلقاح كورونا -
‫"السهلي " يحتفل بزواجه فى الرياض -
الهند.. محاكمة "واتساب" بتهمة انتهاك سياسة الخصوصية غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير دفاع الوفاق الليبية يزور تركيا "لتعزيز التعاون الثنائي"

Print
وزير دفاع الوفاق الليبية يزور تركيا "لتعزيز التعاون الثنائي" وزير دفاع الوفاق الليبية يزور تركيا "لتعزيز التعاون الثنائي"

مصراوي Masrawy

03:21 م الأحد 10 يناير 2021

أنقرة- (د ب أ):

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بوزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق الليبية صلاح الدين النمروش في إسطنبول.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، الأحد، إن اللقاء جاء في إطار جهود تطوير وتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.

وأكد أكار، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية، دعم تركيا لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، من أجل إحلال السلام والاستقرار في ليبيا.

ولفت إلى أن أنقرة تدعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي بليبيا.

وكان أكار زار ليبيا نهاية ديسمبر، وحذر قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي خليفة حفتر وداعميه من أي محاولة لاستهداف القوات التركية في ليبيا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

شبكة عيون الإخبارية