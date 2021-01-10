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سائق بدرجة ذئب.. فشل في هتك عرض طفل فخنقه حتى الموت

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سائق بدرجة ذئب.. فشل في هتك عرض طفل فخنقه حتى الموت سائق بدرجة ذئب.. فشل في هتك عرض طفل فخنقه حتى الموت

مصراوي Masrawy

03:13 م الأحد 10 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

في أقل من 48 ساعة، نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في حل لغز اختفاء طفل بمركز أوسيم، وتبين مقتله خنقا على يد سائق توك توك فشل في اغتصابه.

تلقى العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال إشارة من شرطة النجدة بتغيب طفل في ظروف غامضة بمنطقة بشتيل.

وشكل العقيد أحمد الوليلي مفتش فرقة الشمال، فريق بحث بالتسنيق مع قطاع الأمن العام لكشف ملابسات الواقعة.

جهود البحث والتحري التي قادها الرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم، توصلت إلى أن سائق توك توك يدعى "أحمد.ن." 33 سنة، استدرج الطفل المبلغ بتغيبه "8 سنوات"، بقصد الاعتداء الجنسي عليه.

صرخات الطفل دفعت المتهم إلى كتم أنفاسه وخنقه فأرداه قتيلا؛ وذلك خشية فضح أمره، وترك الجقة ولاذ بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد وليد كمال والنقيبان إبراهيم حامد وإبراهيم فاروق معاونو مباحث أوسيم، من ضبط المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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