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قرار جمهوري بتصميم ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي والماسي لـ"الصاعقة والمدرعات والإمداد والتموين"

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قرار جمهوري بتصميم ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي والماسي لـ"الصاعقة والمدرعات والإمداد والتموين" قرار جمهوري بتصميم ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي والماسي لـ"الصاعقة والمدرعات والإمداد والتموين"

مصراوي Masrawy

03:04 م الأحد 10 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية 3 قرارات جمهورية للرئيس عبدالفتاح ، اليوم الأحد.

نص القرار الأول على تصميم ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي لسلاح المدرعات، يطلق عليها ميدالية اليوبيل الذهبي لسلاح المدرعات، بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء سلاح المدرعات.

القرار الثاني شمل تصميم ميدالية تذكارية لليوبيل الماسي لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، وتأتي هذه الميدالية بسبب مرور 75 عاما على إنشاء هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة.

أما القرار الثالث، هو تصميم ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي لقوات الصاعقة، بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء قوات الصاعقة.

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