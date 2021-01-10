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"تجارية الإسكندرية" تطلق منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة (صور)

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"تجارية الإسكندرية" تطلق منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة (صور) "تجارية الإسكندرية" تطلق منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة (صور)

مصراوي Masrawy

03:12 م الأحد 10 يناير 2021

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الأحد، انطلاق منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة، وتوفير خدماتها بمقر الغرفة.

شهدت الفعالية حضور عدد من شباب الخريجين الذين أسندت إليهم آليات تنفيذ المنظومة، لمراجعة قوانين وزارة المالية الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية والجمارك، بالتنسيق مع لجنة "الممول والضريبة"، بغرفة الإسكندرية.

وبدأت الجلسة الافتتاحية بمحاضرة عن آلية رفع "الإقرارات الضريبية" من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب، قدمها أحمد محمد أبو زيد، المحاضر المالي بمصلحة الضرائب المصرية.

كما ناقش الدكتور أحمد حشيش، محاسب ومراجع قانوني وخبير ضرائب معتمد، أهم مواد القوانين المتعلقة بالإقرارات الضريبية، والقوانين ذات الصلة، وللائحتها التنفيذية، ومعايير المحاسبة.

جاء ذلك بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، والمهندس شريف الجزيري عضو مجلس الإدارة، مجدي عبد العزيز، أمين عام لجنة "الممول والضريبة"، ووكيل وزارة المالية، وعدد من أساتذة المحاسبة والمراجعة ومسؤولي مصلحة الضرائب المصرية.

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