أخبار عاجلة

صور.. هطول أمطار على دمياط وتوقف حركة الصيد -
بدأت بمغص وانتهت بجثة.. قصة مقتل "مطلقة" في المنيا خوفًا من الفضيحة -
كورونا في لبنان: الإصابات تصل إلى 237132 -
بروتوكول بين التضامن الاجتماعي والجمعية الشرعية لإنشاء "حاضنات المتفوقين علميًا بالجامعات" -
عضو بـ"الشيوخ" يقدم تحليلا لحجب دونالد ترامب إعلاميا -
الاردن تعلن إعادة فتح قطاعات (تفاصيل) -
الاردن : دراسة لاعطاء المعلمين لقاحات كورونا -
مستشفى "صامطة العام" و"الصحي الجنوبي" ينفذان حملة للتعريف بلقاح كورونا -
‫"السهلي " يحتفل بزواجه فى الرياض -
الهند.. محاكمة "واتساب" بتهمة انتهاك سياسة الخصوصية غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

لتشييع والدة حسن الرداد.. رامي رضوان ولطفي ونجوم المسرح يصلون إلى دمياط - صور

Print
لتشييع والدة حسن الرداد.. رامي رضوان ولطفي ونجوم المسرح يصلون إلى دمياط - صور لتشييع والدة حسن الرداد.. رامي رضوان ولطفي ونجوم المسرح يصلون إلى دمياط - صور

مصراوي Masrawy

03:02 م الأحد 10 يناير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

وصل الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، والفنان محمد لطفي، وعدد من نجوم الفن والمسرح إلى دمياط، قبل قليل، لمشاركة حسن الرداد في تشييع جثمان والدة الأخير، ودخلوا إلى ساحة مسجد عمرو بن العاص، في مدينة دمياط، مسقط رأس العائلة، اليوم الأحد، وسط حالة من الحزن بين جميع الحضور، وحضور أمني مكثف.

وقال الفنان محمد لطفي، في تصريح لموقع "مصراوي"، إنه جاء لمشاركة تشييع الجثمان، مؤكدا أن "حسن"، أخ للجميع ويشارك إخوانه في جميع المناسبات.

وفادية الرداد، حرم الراحل نبيل الرداد، القيادي السابق بالحزب الناصري، وتاجر، ووالدة الفنان حسن الرداد، والدكتورة نيبال الرداد، وفادي الرداد الذي رحل عن الدنيا منذ سنوات.

ويعد مسجد عمرو بن العاص من أقدم مساجد الإقليم، وهو ثاني مسجد بني في بعد بناء مسجد عمرو بالفسطاط، وبني على نفس الطراز.

ونشر الفنان حسن الرداد، بصفحته الشخصية عبر موقع "فيس بوك"، صورة تجمعه بوالدته وكتب قائلا: "توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمي لي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب، إنا لله و إنا اليه راجعون".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

شبكة عيون الإخبارية