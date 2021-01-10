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تسجيل حالتين لطفلين مصابين بكورونا في مستشفى بنها التخصصي

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تسجيل حالتين لطفلين مصابين بكورونا في مستشفى بنها التخصصي تسجيل حالتين لطفلين مصابين بكورونا في مستشفى بنها التخصصي

مصراوي Masrawy

03:01 م الأحد 10 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قال مصدر طبي بمستشفى بنها التخصصي للأطفال، إن المستشفى استقبل حالتين جديدتين لطفلين، وجرى إجراء أشعة مقطعية وتحاليل لهما تبين اشتباه كورونا، وجرى عزلهما منزليا.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية اليوم، أن المستشفى محجوز به حاليا حالة واحدة فقط مصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد شفاء أول طفلة مصابة بكورونا وتدعى إيرين والتي خرجت من المستشفى منذ عدة أيام بعد تعافيها من الفيروس، ويتم تقديم لهم كافة الرعاية والخدمات الطبية حتى تمام الشفاء.

يشار إلى أنه جرى تخصيص الدور الأول إداري بالمستشفى، لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا، على أن يكون به مكانًا مخصصًا للفرز وآخر للعزل، وباقي الطوابق للحالات العادية في حالة تزايد أعداد الإصابات، على أن تزيد السعة حسب الحاجة.

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