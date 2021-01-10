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متحدث "الصحة": لم نرصد أي أعراض غير معروفة لدى من تلقوا لقاح #كورونا

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متحدث "الصحة": لم نرصد أي أعراض غير معروفة لدى من تلقوا لقاح #كورونا متحدث "الصحة": لم نرصد أي أعراض غير معروفة لدى من تلقوا لقاح #كورونا
"العبدالعالي" أكد أن الجرعات المعطاة للقاح حتى الآن بلغت 178.337 جرعة

متحدث

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم: إن المملكة بحمد الله ضمن قائمة الدول التي ترصد مزيد استقرار وانحساراً لأعداد حالات كورونا.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: الحالات المؤكدة تواصل الانخفاض بنسبة 98%.

وكشف "العبدالعالي" أن الجرعات المعطاة للقاح حتى الآن 178.337 جرعة موضحاً أن تلقي اللقاح مستمر، ولم نرصد أي أعراض غير معروفة لدى من تلقوا التطعيم بلقاح #كورونا.

وتابع: نُذكّر الجميع بأن الفئات التي لها أولوية وُضِعت بناءً على مخاطر معينة، ثم تتسع قائمة أفراد المجتمع لتشمل الجميع في تلقي اللقاح.

الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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